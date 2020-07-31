بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام

تعرض "الوطن" بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، نقلا من التلفزيون السعودي.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام، بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف لتنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم، تضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.