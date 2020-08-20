محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المسار السياحي بالبياضية
10:53 م | الخميس 20 أغسطس 2020
جانب من الجولة
تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدخل مدينة البياضية وطريق المسار السياحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، والبدء الفوري في أعمال تطوير الطريق بدءًا من مدخل المدينة وحتى كمين البغدادي.
كما بحث "ألهم" مشروع إنشاء الشارع التجاري فى مدخل المدينة، وتفقد المكان المعد لذلك.
وقال محافظ الأقصر إنه يجرى تطوير المسارات السياحية والطرق التي تخدم الأفواج السياحية في شرق وغرب محافظة الأقصر، فهى الأهم في خدمة حركة السياحة لتوفير الراحة خلال التنقل بمختلف وسائل النقل للأفواج السياحية لدى عودة حركة السياحة بالموسم الشتوى القادم.
في ذات السياق أشار اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، إلى إنهاء أعمال توسعة الشوارع وتمهيدها، وذلك استمرارًا لأعمال التطوير وفقًا للخطة الاستثمارية المقررة للمركز للعام المالي 2019 /2020، كما تم العمل على تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بعد توسعته وتطويره لخدمة رواد المدينة وتجميل المسار السياحى بطريق مصر - أسوان الزراعي.
وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال توسعة المدخل الشمالى للمدينة وفتح محاور مرورية جديدة بالمسار السياحى وشارع مصر، وذلك بالإضافة إلى القيام بأعمال تركيب بلاط الإنترلوك ما يضفي عليها لمسة جمالية، تمهيداً لإقامة بعض المشروعات التي من شأنها استغلال تلك المنطقة، موضحاً أنه يجرى العمل على استكمال اللوحات الإرشادية المرورية بعد التنسيق مع إدارة مرور الأقصر، حيث انطلقت سلطات المدينة من أعمال توسعة وتأهيل وتطوير مدخل المدينة الذى يربط منطقة الجولى فيل والمسار السياحي، وذلك تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف بالتنسيق مع مديريات الطرق والرى وإدارة مرور الأقصر.
وكانت السلطات بمحافظة الأقصر قد أعلنت، اليوم الخميس، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي.