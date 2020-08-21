معتصم النهار ينشر بوسترا تشويقيا لمسلسل "المنصة"

نشر الفنان معتصم النهار "بوستر" من مسلسل "المنصة"، المقرر عرضه الشهر المقبل على منصة "نتفليكس".

وكتب "معتصم" عبر "انستجرام"، "البوستر الفردي الرسمي من مسلسل "المنصة" الذي سيُعرَض شهر سبتمبر القادم، على منصة نتفلكس العالمية، تم تصويره في أبو ظبي منذ سنتين تقريبًا وأعتزّ بمشاركتي فيه كضيف شرف. بالتوفيق لأفراد العمل والمشرفين عليه كذلك الشركة المنتجة، وبتمنى أن ينال إعجابكم".

ويجمع المسلسل عددا كبير من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مثل مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار وسامر إسماعيل، بمشاركة النجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي.

وتشارك في المسلسل المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة، كما يشهد المسلسل ظهورا خاصا للممثل الأمريكي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأمريكي الشهير "لويس وكلارك".