350 طالبا يتظلمون من نتائج الثانوية العامة بالأقصر

أعلن عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد المتقدمين بتظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بلغ 350 طالبًا، مشيرًا إلى تحديد المواعيد وفقًا للجدول الذي حدده كنترول أسيوط التابع له مديرية الأقصر التعليمية.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع إسلام محمد ضيف الله، الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية، لبحث شكوى الطالب، حيث تبين أنه رسب في 3 مواد في الثانوية العامة شعبة رياضيات، وقدم تظلمًا في 6 مواد، وأفاد الطالب في شكواه بأنه عند الاطلاع على الأوراق الداخلية بكراسات الإجابة اكتشف أنها ليست بخط يده ولا تخصه.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، الذى أفاد بأنه تم تحرير محضر بلجنة التظلمات بالواقعة، وأُرسل للوزارة للتحقيق، وفي انتظار نتائج التحقيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء موعد تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة، أمس، مشيرة إلى أنه يتم فحص التظلمات في حضور الطالب مع اطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به، مؤكدة أن الطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى ستُرد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ100 جنيه مرة أخرى، ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة أو المواد التي تظلم فيها.