غداً.. آخر موعد لتقديم تظلمات "الثانوية العامة"

تنتهي فرصة تقديم طلبات التظلم لطلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020، غداً الخميس، والتي أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، عن فتح باب التقدم للمتضررين من نتائجهم خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 لمدة 15 يوماً.

وأوضحت وزارة التعليم - في آخر إعلان لها- أنَّ إجمالي عدد الكراسات التي تمّ طلب الاطلاع عليها بلغ 78 ألفًا و433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها حيث تقدم 14 ألفًا و873 طالبًا وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13 ألفًا و622 طالبًا وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالبًا وطالبة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمّ إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع تباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، من خلال الرابط tazalomg12.emis.gov.eg.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ أعمال التظلمات تتمّ وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة في أثناء عملية التصحيح.