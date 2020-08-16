أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن قبول أو رفض التظلمات على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، ويتساءل الكثيرون ماذا بعد ظهور النتيجة؟

وتستعرض "الوطن" الإجراءات المتبعة في حالة رفض أو قبول نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 في السطور التالية.

قبول تظلم الثانوية وثبوت أحقية الطالب في درجات مضافة

في حالة ثبوت حق الطالب في درجات أعلى يجرى إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات"، بنتيجة الطالب بعد تعديل الدرجات خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة.

الطعن على نتيجة التظلم في حالة الرفض

في حالة رفض التظلم يمكن للطالب أن يرفع دعوى إعادة تصحيح كراسة الإجابة أمام محكمة القضاء الإداري، خلال 60 يوما، من تاريخ الرفض.

تكون الدعوى بشق مستعجل، حيث جرى ندب 3 موجهين تابعين لمديرية التربية والتعليم غير المديرية التابع لها الطالب؛ لمراجعة المادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة.

ويجرى تحديد رسوم يطلق عليها "أمانة خبير" ودفعها بالخزانة، لكن تعتبر المحكمة عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة، هي من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة، ويتم تقييمها طبقًا لضوابط ومعايير العلمية والفنية فهي من صميم اختصاصها.

ما يقوم به القضاء الإداري هو التأكد من أن كراسة الإجابة تخص الطالب، ولم يحدث أي خلط مع كراسات أخرى، والتحقق من أن الإجابات قد تم تصحيحها بشكل صحيح، ومنحت الدرجة التي تستحقها، وأنه أدرك تجميع الدرجات بشكل صحيح، ورصدها على غلاف كراسة الإجابة.

ولا يزال بإمكان الطلاب التظلم على نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس 20 أغسطس.