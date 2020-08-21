مستشار بأكاديمية ناصر: الحروب القادمة هي حروب وعي

قال اللواء الطيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أعظم انتصار هو تحقيق الهدف ضد العدو دون تكبد خسائر جمة جراء خوضه لأي حرب، حيث لجأ عدد من الدول للحروب غير النمطية وهي الطريقة الجديدة لإسقاط الدول.

وأضاف "الحلبي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المواطن العادي أصبح مقاتلًا كونه المستهدف الأول والرئيس من تلك الحروب الدائرة حاليا وهي حروب الجيل الرابع، حيث يلجأ عدد من الخبراء لدراسة مفاهيم الأمن القومي والتغيرات التي طرأت في ذلك الشأن عبر أكاديمية ناصر العسكرية، موضحا أن الشائعات واحدة من الحروب الجديدة التي يتبعها البعض حاليا، وهي الحروب النفسية التي تستهدف الحالة النفسية للمواطن، حيث أن الحروب التقليدية باتت مكلفة جدا.

وأكد أن الحروب تلك تسعي للتشكيك بالإنجازات والرموز الوطنية المصرية وتحاول جاهدة على تأجيج الشائعات وبث الأكاذيب والفرقة بين المجتمع المصري، ومن الأهمية بمكان العمل على زيادة الوعي بشكل مستمر ومتكامل وعلمي، وبدون استخدام الشعارات، حيث ان المواطن المصري مثقف، والوعي المحترف كان سببا فى إنقاذ مصر، مشيرا إلى أنه المواطن له دور كبير في مواجهة الإرهاب وعليه تحري المعلومة الصحيحة في حال كان يشك في تلك المعلومات، وعليه بإبلاغ الجهات المختصة حال عثر على شنطة في مكان خاطئ أو وجود أشخاص إرهابيين في منطقتهم، مع عدم اختذال الدور في الشائعات ولكنها عمليات نفسيه تمتلك أساليب كبرى للوصول للمخاطبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز وغيره.