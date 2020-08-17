هشام الحلبي: توعية المجتمع بحروب الجيل الرابع يجب أن تكون متكاملة

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه يجب توعية المجتمع المصري لتجنب حروب الجيل الرابع، وذلك باستمرار، وأن يكون هذا الوعي متكاملًا وعلميا.

وأضاف "الحلبي" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "بلاش شعارات في الوعي، لازم نتكلم بالحقائق، ولازم يكون الوعي جاذبًا".

وتابع: "من أساليب التوعية إعطاء الحقيقة للإعلام والجماهير حتى لو كانت الصورة سلبية، وهناك مواقع رسمية كثيرة في الدولة تستخدم الحقائق، كما يجب أن يناسب الوعي شرائح المجتمع".

وأردف أن المواطن العادي أصبح مقاتلًا لأنه المستهدف من حروب الجيل الرابع، موضحًا أنه يجرى تدريس كل المفاهيم المتعلقة بالأمن القومي والمتغيرات في المجالات كافة بأكاديمية ناصر العسكرية.