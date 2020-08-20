أنور قرقاش: نظام الدوحة يدعم الجهاديين تحت عباءة "قطر الخيرية"

تحدث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن مؤسسة "قطر الخيرية"، وقال إن الكثير من أعمال تلك المؤسسة الخيرية تسير بمحاذاة الأهداف السياسية لقطر، فالأهداف السياسية لقطر منذ الربيع العربي الذي اندلع على مدار عامي 2010 – 2011، كان مساندة لجعل الأجندة السياسية لـ"الإخوان المسلمين" دائما في المقدمة.

وأضاف "قرقاش"، خلال الفيلم الوثائقي " قطر.. حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، الذي تعرضه شاشة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة قطر الخيرية كانت تقدم الدعم المادي لعدة جماعات جهادية، فكانت قطر دائما حاضرة لسد العجز في الشبكات التي يصل دعمها المالي في النهاية للإخوان المسلمين، وتلك الشبكات كانت تبحث دائما عن التمويل المادي والدعم السياسي.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن قطر لجأت لحيلة دعم الجهاديين عبر "قطر الخيرية"، وهو ما يؤكد تورط النظام القطري في ذلك، فلا يمكن لأي منظمة خيرية في بلد خليجي أن تُشرع في أي نشاط من هذا النوع دون موافقة من السلطات الحاكمة، هناك أيضًا روابط أخرى أكثر وضوحًا تؤكد تورط نظام قطر في ذلك، من ضمنها أن هناك أعضاء في المنظمة يشغلون مناصب حكومية رفيعة.

فيما رفضت قطر، الاتهامات التي وجهت لها بالتدخل لتوجيه الربيع العربي، كما أوضحت على لسان وزير خارجيتها بأن مؤسسة قطر الخيرية منظمة مستقلة وليس لها رابط مباشر مع الدولة القطرية، فذكر محمد بن الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، في الفيلم الوثائقي، أن قطر الخيرية تحظى باحترام كبير في العالم وشريك للأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن مؤسسة قطر الخيرية لها نظامها الخاص لتيسير أمورها، وإذا كانت هناك أخطاء ارتكبها أفراد يعملون في قطر الخيرية سيتم ملاحقتهم، فهم لا يملكون حرية التصرف كما يحلو لهم.