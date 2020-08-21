مسرح البالون يستقبل عرض "علي بابا والأربعين حرامي" لفرقة 18 سنة

أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن عرض عرائس الماريونت "على بابا والأربعين حرامي"، على مسرح البالون قريبا.

العرض تقدمه فرقة تحت 18سنة، ومن تأليف عبدالمنعم محمد وإخراج حسن الشريف.

ويجري حاليًا فريق عمل المسرحية البروفات التحضيرية للعمل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وارتداء كمامات.

ويتم التجهيز للعرض مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووجود بوابة تعقيم وفقاً تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستعابية.