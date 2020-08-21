ريم الشريف تهدي الشعب اللبناني أغنية بعنوان "قومي وقفي يابيروت"

قررت النجمة ريم الشريف، إهداء بيروت والشعب اللبناني، أغنية بعنوان "قومي وقفي يا بيروت"، بعد الانفجار الأليم الذي دمر جزءا من المدينة.

الأغنية هي صرخة دعم ومحبة للعاصمة التي لا تموت وجرعة أمل للنهوض من الفاجعة وعودة المدينة الى سابق عزها.

الأغنية صدرت على مختلف التطبيقات الموسيقية بدءً بساوند كلاود.

ومن المتوقع أن يتولى فادي حداد، إخراج الفيديو كليب، معتمداً على أهم المشاهد والمؤثرات المرئية لتتماشى مع روح هذه الأغنية ومناسبتها.

"قومي وقفي يا بيروت" من كلمات أحمد عصام، لحن أحمد العقاد وتوزيع موسيقي مارك عبدالنور.

كلمات الأغنية:

يا ست العرايس.. شو فيكي صارما حلا بقى.. تخلص جروحكمن حرب أهلية.. لعدوان وحصار وكتار اللي كانوا.. عم ينتظروا وقوعك

قومي وقفي يا بيروت.. ما بعمرا الشمس بتموتخلي نورك يملى الكون.. ويمحي هالغيمات السود

منعرف عين الغدر عليكي.. بس انتي أقوى بكتيروقلوب الناس حواليكي.. معك حدك شو ما يصير يا رمز الحضارة.. ومنبع الإبداع شريان الحياة.. بيبدأ من عندك مهما زادوا عليكي.. وكترت الأوجاع خليني عم شوف.. الضحكة عا تمك