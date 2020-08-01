يارا تشوق جمهورها لحفلها مع الجسمي الليلة: جاهزين؟

شوقت الفنانة يارا جمهورها عبر تويترن لحفلها المقرر إحياءه الليلة بمشاركة حسين الجسمي، مغرّدة: "صباحكم ويومكم وكل أيامكم أعياد إن شاء الله، صباح الخير‬⁩، ‏جاهزين لحفل الليلة ⁧‫حفل العيد والعطاء‬⁩؟، ‏⁧‫عيد مبارك عيد الأضحى".

ويحيي الحفل، الفنان حسين الجسمي والفنانة يارا في دبي أوبرا أغسطس، إلى جانب مجموعة من نجوم برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الأخير، وينقل الحفل على شاشة MBC 1 مباشرة.

واعتمدت مجموعة MBC ودبي أوبرا، شروطا صارمة للسلامة والتعقيم، وقياس درجات الحرارة، بما يتوافق مع معايير هيئة الصحة بدبي، ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، التي تضع في طليعة أولوياتها المحافظة على صحة الحضور وسلامتهم في المقام الأول.