محمد رمضان يحتفل بتحقيق كليب "رايحين نسهر" 140مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوصول كليبه "رايحين نسهر"، 140مليون مشاهدة عبر حسابه على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة «روتانا».

وطرح "رمضان"، أغنية "رايحين نسهر"، في يناير الماضي، وتصدرت التريند وقتها وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.