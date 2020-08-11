فيديو.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته "كنز"

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته "كنز" الثالث، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" والذي تضمن عدد من الصور والمشاهد لابنته في مراحل عمرها المختلفة.

وعلق "رمضان" على مقطع الفيديو: "كل سنة وأنتي طيبة يا كنز 11- 8 - 2017 ربنا يحفظ أولادنا جميعا".

واحتفل الفنان محمد رمضان عبر "انستجرام" بتحقيق كليب "كورونا فيروس" 31 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وطرح رمضان في شهر يونيو الماضي فيديو كليب "كورونا فيروس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، للتوعية بخطر مرض فيروس كورونا المنتشر.

ولاقت الأغنية استحسان عدد كبير من المتابعين، خاصة مع ظهور ابنه "علي" معه في الفيديو، والذي حصل على 1.3 مليون قبل مضي 15 ساعة على طرحه.