محمد رمضان يحتفل بـ200 مليون مشاهدة لـ"مافيا"

أبدى الفنان محمد رمضان سعادته لزيادة نسب مشاهدات فيديو كليب أغنية مافيا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان جزءًا من أغنية مافيا، مصحوبًا بتعليق منه قائلًا: الحمد لله مافيا تاني أغنية لي فوق الـ200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ومنذ عدة أيام نشر الفنان محمد رمضان فيديو مجمعًا لأعماله الدرامية التي قدمها خلال السنوات الماضية، مع الفنانات اللاتي جسدن دور والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "رمضان": "يا بخت اللي أمه راضية عنه وعاش خدام ترابها، مسلسل الأسطورة وابن حلال.. لكن نسر الصعيد وزلزال والبرنس كانوا أيتام".

كما نشر الفنان محمد رمضان "بوستر" جديدًا غير رسمي لمسلسله "موسى" المقرر عرضه رمضان المقبل.

وعلق رمضان على البوستر قائلًا مسلسل "موسى"، "إن شاء الله ميعادنا رمضان 2021 ثقة في الله نجاح بوستر غير رسمي من أحلى جمهور".

ومن ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهي من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.