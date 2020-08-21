القصة الكاملة لغرق عوامة الدقي: أعمال صيانة وراء الحادث

تعرضت عوامة "جولدن جيم" للغرق منذ قليل، بمنطقة الدقي، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور بالإضافة إلى عناصر الإنقاذ النهري وتم التأكد من إنقاذ كل المتواجدين بداخلها، دون وقوع إصابات أو وفيات.

التحريات المبدئية كشفت أن أعمال الصيانة، وراء غرق عوامة جولدن جيم بمنطقة الدقي، حيث تبين أن السبب الأولي لغرق العوامة، خاص بعطل فني بها، وأن العوامة لحقت بها خسائر كبيرة بالطابقين الثاني والثالث.

وانتقل اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه قال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، إنه خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك محاولات لإصلاح العوامة من خلال معالجة الأجزاء السفلية وتم بالفعل إصلاح جزء كبير منها ولكن وعلى غير المتوقع انهارت بعد سقوط ثلاثة أدوار منها في قاع النيل.

ليست الكارثة الأولى وغرقت العام الماضي

كانت العوامة النيلية تعرضت لغرق جزئي في يوم 8 يوليه من العام الماضي، وكانت تضم ديسكو وصالة ألعاب رياضية «جيم» وأن أعمال الصيانة بصالة الديسكو تسببت في هبوط العائمة وغرقها بالمياه.

وتبين أن صالة الديسكو تعمل دون ترخيص واتضح أن المرسى النيلى «العائمة» صادر لها قرار إزالة في عام 2018 لوجود مخالفات باشتراطات الترخيص من زيادة الاشتغالات عن المصرح بها.

وأكدت وزارة الري أن المركب عبارة عن مرسى سياحي به صالة ديسكو بالطابق الأرضى باسم «روبى تيوز داى» حاصل على ترخيص رقم 16 لسنة 2015 وانتهى ترخيصة في العام 2016 ولم يتم تجديده إلى الآن.

ومن خلال المعاينة تبين أن الطابق الأرضى الكائن به الديسكو تسربت إليه المياه بالكامل وهبطت وسط النيل وتم إنقاذ عامل يُدعى «مايكل»، بمعرفة عناصر الحماية المدنية من خلال فتحة صغيرة بالمركب حيث غمرت المياه مكان تواجده وتبين أن العامل لم يجيد السباحة.

وأكدت التحقيقات أنه حدث ميل بالعائمة «روبى تيوز داى» والموجود بها «جولدز جيم» صالة الجيم العالمية وتبين أن العائمة مكونة من دور أرضى ودورين آخرين ملك حسن عبدالسلام فهمى رجب، وقام مالك العائمة بتأجير الدور الأرضي للشركة الوطنية العربية حيث قام بأعمال صيانة وتعديلات للأرضيات مما أدى إلى كسر بإحدى العلب الحاملة للعائمة نتج عنها ميلها وغرق الدور الأرضي وجزء من الدور الأول بارتفاع 6 أمتار ثم استقرت العائمة بعد وصولها إلى القاع.

وأجرت نيابة الدقي التحقيق في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب "جولدز جيم" و"الديسكو"، بعدما اتهم مسؤولو "جولدز جيم" صاحب الديسكو بغرق عوامة.

خبراء يكشفون سبب غرق العوامة

المهندس محمد فاروق، استشاري إدارة عامة بالنقل النهري، علق على هذا الشأن قائلًا "إن أغلب تراخيص البناء للعوامات غير مبنية على أسس سليمة، لأن المسؤول عن بنائها غير مختص من الأساس.

وأضاف "فاروق" لـ"الوطن"، أن أسباب تعرض مثل تلك العوامات لمخاطر الغرق، هو أن العوامات عبارة عن علب مفرغة وغير مغطاة، فحينما تقفز المياه داخل تلك العلب بفعل الأمواج، تتسبب في ملئها وهو ما يؤدي لغرقها.

وأشار مسؤول النقل النهري، إلى أنه لا يجب أن يكون منشأ العوامة قائما على علب مفرغة، كما أن غياب الصيانة الدورية يسبب تآكلا في قطع غيار العوامات بفعل المياه وحركتها، مضيفا أن هناك لجنة مشكلة من النيابة لانتشال العوامة من المياه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان خبير النقل البحري، إن غرق العوامة يعود إلى عدم مطابقة المواصفات اللازمة وتلبية احتياطات واشتراطات الأمن والسلامة، لافتًا إلى أن هناك عيوبا فنية أدت لتلك الكارثة.

وأضاف "سلطان" لـ"الوطن"، أنه يجب أن تخضع تلك العوامات لفحص دوري ورفع الجفاف بها بشكل منتظم كل عامين على الأقل، حيث إنها ثابتة وغير متحركة.