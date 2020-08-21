كوارث خلال أسبوع في العالم.. قتلى ومصابين من حوادث غرق وحرائق وصواعق

كوارث كبيرة وقعت خلال الأسبوع المنقضي في عدد من دول العالم ما بين الحرائق وحوادث الغرق وغيرها في مناطق متفرقة نرصدها لكم كما يلي:

غرق 45 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، مصرع 45 مهاجرا على الأقل في حادث غرق قبالة سواحل ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

أعلنت كل من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين التّابعتين للأمم المتحدة، الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 45 مهاجرا قبالة ساحل مدينة زوارة غرب ليبيا

وأشار بيان مشترك للمنظمتين نشرته وسائل إعلام ليبية أن غرق هذه السفينة يعتبر أكبر حادث مسجل من هذا النوع في عام 2020.

وأعربت المنظمتان عن حزنهما العميق إزاء الوفاة المأساوية للضحايا الذين قضوا في الحادث الذي وقع في 17 أغسطس الجاري، مجدّدتان الدعوة إلى مراجعة نهج الدول تجاه الوضع بعد الحادث الأخير في البحر الأبيض المتوسط..

حريق في 500 شجرة جنوب الضفة الغربية

أتى حريق كبير اندلع مساء اليوم، على نحو 500 شجرة حرجية، جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الدفاع المدني، في بيان، أن النيران امتدت على مساحة 40 دونما من أحراش العَمرة بالقرب من أم الريحان خلف جدار الفصل العنصري جنوب جنين، وأن طواقم الإطفاء في مركز برطعة، إضافة إلى متطوعين، أخمدوا الحريق وحدوا من اتساع رقعته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

حريق ضخم بولاية تكساس الأمريكية والسلطات: سيستمر إلى الغد

قالت وسائل إعلام أمريكية إن حريقا ضخما وقع بمنطقة صناعية في ولاية تكساس الأمريكية، وسط تأكيد من السلطات أن النيرات ستتواصل حتى الغد.

وقال شهود عيان إنهم يستطيعون رؤية ألسنة اللهب جراء الحريق والدخان من على بعد أميال من موقع الحادث، الذي نجم عن سقوط بعد أسلاك التيار الكهربائي.

وأكدت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد مصابين لكن الحريق سيتواصل حتى ينتهي غدا.

وقالت إحدى السيدات إنها لأول مرة ترى هذا الحجم من اللهب العملاق، مشيرة إلى أنها سمعت صوت انفجار كبير.

صور.. 11 ألف صاعقة تسبب 367 حريقا وسقوط طائرة في كاليفورنيا

شهدت ولاية كاليفورنيا الامريكية بعض الحوادث المؤسفة بسبب موجة الصواعق والحرائق التي اشتعلت في المدينة.

ووفقًا لما نشرته وكالة "رويترز"، لقي قائد طائرة هليكوبتر حتفه كما التهمت النيران عشرات المنازل في كاليفورنيا أمس الأربعاء بعدما أشعلت الصواعق مئات الحرائق سريعة الانتشار فيما أجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت "رويترز" عن السلطات الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة معتبرة أنها أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، تسببت في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة.

وقال ويل باورز، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق لـ"رويترز" إن أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، أشعلتها الصواعق منذ يوم الاثنين.

وفي وسط كاليفورنيا، تحطمت طائرة هليكوبتر أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

كما استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلا وبناية، كما ألحقت أضرارا بخمسين أخرى.