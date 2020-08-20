مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بدار السلام

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، حرقا داخل شقة بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، وقالت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي، والتهم محتويات الشقة، وأسفر عن مصرع 5 حرقا.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من سكان أهالي شارع الجمهورية، بمنطقة دار السلام، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان الحريق، وبدأت القوات في السيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماد ألسن اللهب، وتبين من خلال التحريات والمعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة وأسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وحرر محضرا وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.