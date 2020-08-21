دراسة للمنحنى التحريري لقناة الجزيرة: دعم وتعاطف مع الجماعات الإرهابية

نشر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام دراسة معمقة جديدة حول قناة الجزيرة الإخبارية بعنوان "الوجه الحقيقي للجزيرة.. الإسلام السياسي كذراع إعلامي للدولة القطرية"، كتبها "البرتو فرنانديز" نائب معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام.

الدراسة التي فحصت المنحنى التحريري لقناة الجزيرة توصلت إلى أن الجزيرة مؤيدة للإسلاميين خاصة جماعة الإخوان.

وبحسب الدراسة فإنه تم تمديد التقارب الأساسي للجزيرة مع الجماعات الإسلامية بشكل متكرر بمرور الوقت وتمنح قناة الجزيرة جماعات الطيف الإسلامي بما في ذلك القاعدة وداعش جمهور متعاطف لافتة إلى أن معظم رسائل القاعدة تبث حصريا على الجزيرة.

كما أشارت الدراسة إلى أن حكومة قطر أظهرت دعمها المستمر من خلال إنفاق مئات الملايين في تمويل القناة وروافدها .

وبحسب الدراسة أصبحت الجزيرة سهل التنبؤ بأفعالها، حيث أصبح لها تركيزا مستمرا على السرد المعادي للأنظمة العربية وذلك في أعقاب المقاطعة العربية لقطر على خلفية دعمها للإرهاب.