المحكمة تخلي سبيل عامل قتل عشيق زوجته: الحمد لله دافعت عن شرفي

"الحمد لله أنا دافعت عن شرفي"، هكذا ردد عامل أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، بعدما قرر القاضي إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه، فى واقعة اتهامه بقتل عشيق زوجته، وفى نفس الجلسة أصدر القاضي تجديد حبس الزوجة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها فى واقعة الزنا بعدما اتهمها الزوج بالزنا فى تحقيقات النيابة.

ودلت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أن المتهم ذبح المجني عليه وسدد له أكثر من 20 طعنة بسكين المطبخ، دفاعًا عن شرفه بعدما شاهده داخل مسكنه يمارس الرذيلة مع زوجته.

وأضاف الزوج فى محضر الشرطة، أنه عاد الى منزله وفوجئ بالخيانة فلم يتمالك نفسه، وحدثت مشاجرة بينه وبين عشيق زوجته انتهت بقتل الأخير.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب يدعى "محمد. إ" بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل مع زوجته.

وأشارت التحريات أن الزوج حمل الجثة وألقى بها فى الشارع أمام عدد من شهود العيان ثم قام بتسليم نفسه إلى رجال المباحث، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.