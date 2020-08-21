بكين تجيز عدم ارتداء الكمامة بعد عدم وجود إصابات على مدى 13 يوما

ألغت السلطات الصحية ببكين إلزام السكان بارتداء الكمامات خارج البيت، في خطوة لتخفيف جديد للقواعد الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا، بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما.

وعلى الرغم من تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في شوارع بكين، اليوم الجمعة.

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.

وقالت شابة من بكين تبلغ من العمر 24 عاما: "أعتقد أن باستطاعتي نزع الكمامة في أي وقت، لكن ينبغي أن أرى إن كان الآخرون سيقبلون ذلك، لأنني أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني بدون كمامة". وفقا لـ"رويترز".

وهذه ثاني مرة تخفف فيها السلطات الصحية في بكين قواعد وضع الكمامة في العاصمة، التي عادت إلى حد كبير إلى الحالة الطبيعية بعد جولتين من إجراءات العزل العام.

كانت مراكز مكافحة الأمراض في بكين قد قالت في البداية إن بوسع السكان الخروج دون كمامة في أواخر نيسان، غير أنها سرعان ما ألغت ذلك في يونيو بعد انتشار جديد للفيروس في سوق كبيرة للمواد الغذائية بالجملة في جنوب المدينة.

ولم تسجل الصين أي حالات عدوى محلية جديدة على مدى 5 أيام، بعدما نجحت في السيطرة على التفشي في العاصمة ومناطق أخرى.

وفي آخر 24 ساعة سجلت السلطات الصينية 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كلها لأشخاص قادمين من الخارج، وأغلقت حدودها أمام معظم الوافدين غير الصينيين، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 84917.