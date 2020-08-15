آلاف المحتجين في كوريا الجنوبية ينظمون مسيرة ضد رئيس البلاد

نظم آلاف المحتجين المناهضين لحكومة كوريا الجنوبية مسيرة ضد رئيس البلاد مون جاي إن، جابت شوارع العاصمة سول على الرغم من تحذيرات من فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت أن المحتجين - الذين كان بعضهم يرتدي أقنعة الوجه - توجهوا قريبًا من القصر الرئاسي، مطالبين رئيس البلاد بالتنحي عن منصبه.

وتأتي الاحتجاجات بعد خطوة الحكومة بفرض قيود تباعد اجتماعي قوية في العاصمة وفي بلدات بمحافظة جيونجي المجاورة، في أعقاب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

ونشرت قوات الشرطة نحو ستة آلاف ضابط ليتابعوا عن كثب المحتجين في الشوارع بالقرب من القصر الرئاسي، فيما لم ترد تقارير على الفور باندلاع اشتباكات كبيرة أو وقوع ضحايا مصابين.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى الإبلاغ اليوم عن ظهور 166 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" في البلاد، العدد الذي يمثل قفزة وأعلى حصيلة يومية في كوريا الجنوبية خلال خمسة أشهر.