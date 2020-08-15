كوريا الجنوبية ترفع التباعد الاجتماعي في سول وكيونج كي للمستوى الثاني

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جيونج سيه-جيون"، اليوم، إن الحكومة الكورية الجنوبية قررت رفع مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سول وإقليم كيونج كي إلى المستوى الثاني، لمدة أسبوعين بدءًا من غد الأحد، لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بصورة حادة في هذه المناطق.

وذكر "جيون"، في اجتماع، أن الوضع المتعلق بانتشار الوباء في سول وضواحيها يعد خطيرًا للغاية، وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أن الحد من انتشار الوباء في سول وضواحيها في أسرع وقت ممكن يأتي على رأس جدول أعمال الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف "جيون"، أن كوريا الجنوبية تمر بلحظة حاسمة، وفي حال عدم التغلب على الوضع الحالي، فقد تعاني البلاد من موجة أخرى لانتشار كورونا المستجد، داعيا المواطنين إلى التعاون في الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء، من خلال ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها.

وبموجب المستوى الثاني من نظام التباعد الاجتماعي في البلاد والمؤلف من 3 مستويات، يتم تعليق تشغيل المرافق المعرضة لخطر العدوى، ويتم حظر دخول المشجعين في المباريات الرياضية.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية في وقت سابق، اليوم، تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال أمس الجمعة، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 5 أشهر، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بصورة حادة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد ارتفعت إلى 15039 حالة حتى منتصف ليل أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة حاجز الـ100 حالة لليوم الثاني على التوالي، ويعد هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ أواخر مارس الماضي.

وتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية بين 20 إلى 50 إصابة في هذا الشهر، لكنه ارتفع بشكل حاد من 56 حالة في 13 أغسطس الجاري إلى 103 حالات في 14 من الشهر ذاته و166 حالة، اليوم.

ومن بين الـ166 حالة الجديدة، سجلت 155 حالة لانتقال العدوى محليا، منها 145 حالة في سول وضواحيها، وتعزى الزيادة الحادة لحالات الإصابة في سول وضواحيها جزئيا إلى الإصابات المرتبطة بالكنائس.

وظهرت 11 حالة قادمة من الخارج، منها حالتان تم اكتشافهما من خلال إجراءات الدخول في المطارات والموانيء، و9 حالات للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق الإقامة المؤقتة، وشملت الحالات القادمة من الخارج 4 حالات للمواطنين الكوريين الجنوبيين و7 حالات للأجانب منها، وجاءت 5 حالات من الولايات المتحدة وحالتان من روسيا وحالة واحدة من كل من بنجلاديش وماليزيا واليابان وغانا.

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات بالوباء في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 38 حالة إلى 13901 حالة، وخضع ما مجموعه مليون و675 ألفا و296 شخصا لفحوصات كورونا حتى الآن، ويجري حاليا فحص 21618 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.