الهند تتقدم بطلب لروسيا لتمكينها من بيانات اللقاح "سبوتنيك-V"

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أنها تقدمت بطلب لروسيا لتزويدها ببيانات ومعلومات حول اللقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراغ سريفاستافا، إن البيانات والمعطيات حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مطلوبة من قبل مجموعة الخبراء الوطنية الهندية، التي ستفحص جميع اللقاحات التي جرى الإعلان عنها حتى الآن وتحدد أي منها ستنتجه في الهند، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح المتحدث أن هدف مجموعة الخبراء الوطنية هو "إبقاء الهند في مقدمة الدول المتابعة لأي جهد عالمي لابتكار وإعداد وتصنيع لقاحات محتملة لمكافحة وباء "COVID-19" في الهند وحول العالم".

وسجلت وزارة الصحة الروسية مؤخرا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، طوره مركز أبحاث "جاماليا" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأكد رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.