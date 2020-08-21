الحكومة: 46% تراجعا في أعداد تظلمات "تكافل وكرامة"

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تراجع أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة بنسبة 46%.

ونفى "المركز"، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه صباح أمس، ما يتردد بشأن حذف عدد كبير من المستحقين للمعاش.

وقال "إعلامي الوزراء"، إنه جرى زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد.

وشدد على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أنه يجري عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.