قواعد "كورونا" تطيح بوزير من الحكومة في أيرلندا

أفادت وسائل إعلام، اليوم، بأن وزير الزراعة الأيرلندي، دارا كاليري، استقال بسبب حضوره هذا الأسبوع مناسبة اجتماعية مع أكثر من 80 شخصا انتهكوا القواعد الصحية المتعلقة بكورونا.

واعتذر كاليري في ساعة متأخرة من مساء الخميس عن حضوره مأدبة عشاء في فندق استضافتها جمعية الغولف بالبرلمان الأيرلندي، بعد يوم من تشديد الحكومة بشكل كبير للقيود على مستوى البلاد، في محاولة لكبح جماح زيادة إصابات كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وكانت محطة إذاعة Newstalk الأيرلندية أول من أبلغ عن استقالة الوزير، فيما لم يرد مكتب كاليري على الفور على طلب للتعليق.

وكان موقع worldometers الذي يتابع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، أفاد بأن عدد الإصابات في أيرلندا وصل إلى 27676، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1776.