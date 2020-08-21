الحكومة: المخزون الاستراتيجي من الأدوية يكفي 12 شهرا

أعلنت هيئة الدواء المصرية، توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي ما بين 6 إلى 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن الأدوية المستوردة منها تغطي احتياجات السوق المحلية لـ6 أشهر.

وقالت "الهيئة"، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، إن "الهيئة" تعمل من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وأضافت أنه يجري متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.