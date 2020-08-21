الحكومة: عدادات الكهرباء مسبقة الدفع تتوافر بها معايير الدقة كافة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع، نافياً ما يتداول على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.

ونقل المركز، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع؛ بحيث يجري حساب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.

وأشار إلى أن العدادات مسبقة الدفع تحتوي على حدود للشرائح، كما يوجد سعر لكل شريحة وفقاً لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك.

ولفت إلى خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يجري خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يجري الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل ما بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.