إجراءات استخراج بدل فاقد لـ"كارت" شحن عداد الكهرباء

أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة إذا لم يكن مسجلا باسمه وعدم وجود صاحب العداد لمساعدته على استخراج بدل فاقد للكارت.

والخطوات التي يجب اتباعها هي:

- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد "عقد ملكية أو عقد إيجار موثق".

- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.