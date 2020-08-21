الحكومة: لم نستبعد أي مستحق من منحة "العمالة غير المنتظمة"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

نقل "إعلامي الوزراء"، عن وزارة القوى العاملة، خلال تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عنه صباح أمس، قولها إن الصرف انتظم لدفعة الثالثة لكافة المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، دون استبعاد أي مستحق، خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس الجاري، حرصاً من الدولة على دعم العمالة المضارة من جائحة كورونا.

وأوضح أن قرابة مليون و600 ألف و216 عامل غير منتظم بإجمالي مبلغ 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيهاً، بإجمالي 1500 جنيهاً على 3 دفعات.

وأشار إلى أن الصرف جرى عبر 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، ويمكن صرف المنحة من أي ماكينة صراف دون خصم أي عمولات إضافية، بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع ضرورة التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة.