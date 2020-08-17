القوى العاملة تعين 156 شابا وتصرف 10 ملايين لـ43 عامل غير منتظم بأسوان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بأسوان 156 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة أسوان، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 810 راغبين عمل بينهم 2 من ذوي القدرات.

وقال "سعفان" إنَّ ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أنَّ البطالة مشكلة لها حل، ويتمّ ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى وزير وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد عبدالوهاب أحمد وكيل الوزارة، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنَّه تمّ صرف 97 ألفاً و287 جنيهاً لـ43 عاملاً غير منتظم رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية تابعت تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية، حيث تم التفتيش على 242 منشأة، وبلغ عدد الحملات النهارية 9 حملات شملت 87 منشأة وبلغ عدد الحملات الليلية 3 حملات شملت 19 منشأة.