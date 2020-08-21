الحكومة تنفي بيع وحدات الإسكان الاجتماعي للأجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين.

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، إنه لا صحة لطرح أي من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين.

وأوضحت أن كل الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاما، يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.