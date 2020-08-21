عاجل.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس التونسي بالسم

نشرت صحيفة "الشروق" التونسية اليوم، تفاصيل ما قالت إنه مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، عبر دس السم له في الخبز.

وقالت الصحيفة، إن رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي رشوة لأحد عمال مخبز يزود رئاسة الجمهورية بالخبز، كي ينفذ هذا المخطط.

وكشف العامل للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال جره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث قال إن رجل أعمال شاب عمد إلى رشوة أحد عمال المخابز الذي تقتني منه مؤسسة رئاسة الجمهورية خبزها والمرطبات، رشوته بمبلغ 20 مليون دينار مقابل وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة.

وكشف العامل عن المخطط للأجهزة الأمنية، حيث كلف هو بتسميم رئيس الجمهورية، فيما جرى تكليف زميله بتسميم محامية حقوقية شهيرة وزوجة مسئول بارز.

ووفق الصحيفة، تكفلت فرقة مكافحة الإجرام بالملف، مشيرة إلى أن سياسيين قد يتورطون في هذا المخطط.