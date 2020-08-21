غرفة الحبوب ترسل 4 حاويات مواد غذائية للشعب اللبناني

قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها، وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حاليا.

وقال النائب طارق حسانين، إنه انطلاقاً من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المدني المصري، حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان في أوقات المحن والأزمات.

من جانبه أوضح وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم تجهيز حاويتين دقيق وحاويتين مكرونة مساعدات للشعب اللبناني الشقيق ومكرونة، انطلاقا من دور الدولة المصرية والغرفة في الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل الأزمة، التي تشهدها لبنان عقب أحداث التفجيرات الأخيرة ونتج عنها خسائر فادحة.

كما أعلنت الغرفة تضامنها ودعمها للشعب اللبناني، حتى زوال آثار هذه المحنة وعودة دولة لبنان سابق عهدها كجزء من دور الدولة المصرية، التي تقف دائما مع أشقائها من الدول العربية وقت الأزمات.