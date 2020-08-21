عاجل.. "المالية" تنفى فرض ضريبة جديدة على المحمول: "شائعة"

نفت وزارة المالية، فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية.

يأتي ذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول.

وقالت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) .