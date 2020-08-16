"تنظيم الاتصالات": تلقينا 40 ألف شكوى من المستخدمين تم حل 91% منها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التقرير الثاني حول استجابة المشغلين لشكاوى مستخدمي الاتصالات عن، تلقيه، 40041 شكوى من مستخدمي الاتصالات، حيث بلغت نسبة حل هذه الشكاوى 91% خلال 3 أيام من تلقيها، موضحا أن منها ما بين شكاوى لخدمات المحمول والانترنت والثابت، وتشمل ما يلي:

- عدد 13.675 شكوى من خدمات الهاتف المحمول، جاء توزيعهم كالآتي:

40% تجاه فودافون، 35% تجاه اورانج، 20% تجاه اتصالات، 5% تجاه وي، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز، 95% اتصالات وفودافون 87%، واورانج 85%، ووي 67%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 2.27 يوم.

- عدد 18.053 شكوى الانترنت الثابت، جاء توزيعهم كالآتي:

54% تجاه المصرية للاتصالات، 20% تجاه فودافون، 14% تجاه اورانج، 12% تجاه اتصالات، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز، 98% اتصالات، 95% فودافون، 94% المصرية لنقل البيانات، اورانج 89%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 3.41 يوم.

- 8.313 شكوى هاتف ثابت صُعدت تجاه الشركة المصرية للاتصالات، وجاءت تفصيلاتهم كالآتي: 84% انقطاع الخدمة، 11% توصيل الخدمة، 2% استهلاك، 1% جودة الخدمة، وتم حل نسبة 93% من الشكاوى بعد التصعيد للجهاز، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 7.41 يوم.

وقال الجهاز، فى بيان، ان حل هذه المشاكل يأتى فى إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التطوير المستمر لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز طرق التواصل والتفاعل مع المستخدمين، وتأكيداً على مبدأ الشفافية والافصاح عن البيانات لإمداد جمهور المستخدمين بالمعلومات والمؤشرات الكافية عن مدى استجابة المشغلين ومقدمي الخدمات للشكاوى المختلفة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى رضاء المستخدمين وتحسين تجربتهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية، أصدر الجهاز تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات"، حيث يرصد التقرير مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155 والقنوات الالكترونية الجديدة كالواتس آب وموقع الجهاز وصفحات التواصل الاجتماعي، ويشمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى ونسبة الشكاوى التي تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة القياس ومتوسط زمن الاستجابة للشكوى لدى مقدم الخدمة.