"تنظيم الاتصالات" يرد 250 ألف جنيه لمواطنين تضرروا من سوء الخدمة

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه قام برد مبالغ مالية إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم بقيمة 250 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحسين منظومة التنقل بين الشبكات المختلفة بنفس الرقم.

جاءت شكوى "نقل الأرقام بين المشغلين" في مقدمة شكاوى المستخدمين في التقرير الماضي، وبناء عليه أصدر الجهاز مجموعة من الضوابط لتحسين خدمة التنقل بين الشبكات بنفس الرقم، حيث ارتفعت نسبة نجاح التنقل بين الشبكات لتصبح 85% بدلاً من 20% بعد وضع الضوابط الجديدة.

وأضاف الجهاز فى تقريرة الثانى حول متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، أنه تم رصد ارتفاع كل من نسبة الاستجابة لشكاوى المستخدمين ونسبة حل الشكاوى بالتقرير الثاني مقارنة بالتقرير الأول، وانخفاض الفترة الزمنية لحل شكاوى المستخدمين في التقرير الثاني للعام مقارنة بالتقرير الأول، وتفاصيلها كالتالي: ارتفعت نسبة استجابة المشغلين لشكاوى المستخدمين في التقرير الثاني لتصبح 98.3% بدلاً من 97% في التقرير الأول، ارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين في التقرير الثاني لتصبح 91% بدلا من 84% في التقرير الأول، انخفض الوقت اللازم لحل الشكوى بنسبة 20% ليصبح 3.85يوم بدلاً من 4.82يوم.