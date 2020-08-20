سيرين عبد النور تروج لمسلسل "دانتيل" ببوستر جديد

روجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمسلسلها الجديد "دانتيل"، عبر حسابها بإنستجرام بصورة جديده من بوستر المسلسل.

وعلقت سيرين قائلة: "دانتيل قصة بنت صغيرة بتنغرم بشب من عمرها وبيكبرو سوى والحب بيكبر معهن بس متل دايمًا الحب بوجع القلب وبسبب دموع كتير… ناس كملو وتزوجو وناس افترقو ولاقو حب جديد، شو رح يصير معي ومع يوسف منكتشف سوى ضمن ٣٠ حلقة قريبًا على شاهد".

وكان من المقرر أن تشارك سيرين عبد النور في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "دانتيل"، لكن توقف تصويره بسبب انتشار جائحةكورونا واضطروا تأجيله علي ان يتم عرضة الايام المقبلة

"دانتيل"، بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.