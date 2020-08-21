ربة منزل تتزعم عصابة للنصب على المواطنين: "لطشت" 15 مليون جنيه

"جوزي وهو في السجن أسس شركة أراضي، ونصبنا على الناس وأخدنا 15 مليون جنيه"، بهذه الجملة اعترفت ربة منزل بتفاصيل الاتفاق مع زوجها وآخرين على تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين.

وقالت المتهمة إنها استأجرت مكتبا ونشرت إعلانات حول تملكها 300 فدان بمنطقة وادي النطرون، لافتا إلى أنها استولت على مبالغ مالية قدرها 15 مليون جنيه. وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من (أحد المواطنين– مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة) و(3) آخرين، بقيام (3) أشخاص (اثنان منهم محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في النصب على المواطنين وتأسيسهم (شركة لتجارة واستصلاح الأراضي الزراعية - كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية)، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة (300) فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة "خلافاً للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية.

وتبين قيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم، وتمكنوا من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15 مليون جنيه.

بالاستعلام من الجهات المختصة، أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض المشار إليها، ولم تقم بتقنينها لأي من الشركات أو الأفراد.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المتهمة الثالثة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وبارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين.