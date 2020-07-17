 جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا "إختلاس والأضرار بالمال العام بمخالفة البناء بدون ترخيص والإستيلاء على أراضى الدولة - تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها (6) أشخاص بمضبوطات بلغت نحو (5 مليون ريال سعودى).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريته والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ (180 ألف ريال سعودى – 45 ألف درهم إماراتى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.