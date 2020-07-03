جـهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – إستيلاء على المال العام" مُتهم فيها (4) أشخاص .. وبلغ إجمالى المبالغ المالية فى تلك القضايا قرابة ( 18252000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.