ضبط 14 مخالفة في حملة على المقاهي بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات ورفع الإشغالات، ضبطت خلالها 150 كرسيا، وتحريز 6 شيش، وتحرير 14 مخالفة.

انطلقت الحملة بتعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، وبقيادة كل من غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس مركز ومدينة بلقاس، بحضور المهندس محمد هارون بالحملة الميكانيكية وصبري الصباحي بإدارة المتابعة برئاسة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كرسيا، لوضعها أمام المقاهي والكافيهات بالطريق العام، كما جرى تحريز 6 شيش لحظر استخدامها، وتحرير 14 مخالفة ما بين نظافة وبيئة وإشغالات.

ونبه نائبا رئيس المركز بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المركز، تكثيف حملات الإشغالات صباحا ومساء، والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري داخل شوارع المدينة.