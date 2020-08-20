جامعة طنطا تواصل اختبارات القدرات للطلاب وسط إجراءات كورونا

تواصل جامعة طنطا، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، ان اليوم، يتم اجراء اختبارات القدرات في كليتي التربية النوعية والتربية الرياضية، مشيداً بجهود الكليات في انتظام اختبارات القدرات بالجامعة منذ بداية إجراءها يوم 8 من أغسطس الجاري، وتقديم كافة الخدمات والدعم للطلاب المتقدمين لإجراء هذه الاختبارات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات بالجامعة تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدَّدة والالتزام بالإرشادات التي حددتها الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع، بحيث تراعي أعداد الطلاب خلال الامتحان، وداخل كل لجنة، وارتداء "الماسكات الطبية" قبل دخول اللجان، مع إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان، وعدم تكدس الطلاب أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف.