أستاذ مناعة عن تخفيف إجراءات كورونا: بسمة أمل مع انخفاض الإصابات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن وجود لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في حد ذاته إجراء مهم للغاية، وهذا يّدل على أنه يتم اتخاذ الإجراءات والقرارات بشكل متوازن مع أعداد الإصابات الموجودة في مصر.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "extra news"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تضم جميع الهيئات المعنية بالفيروس، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها تساهم بحد كبير في تقليل نسبة الإصابة بالفيروس الفترة المقبلة.

وأشار رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إلى أنه سيتم فعلا شراء أول لقاح لكورونا يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية، ومصر لن تتأخر أبدًا في ذلك، ولن تتأخر في توفير اللقاحات اللازمة للمواطنين في مصر، كما يتم متابعة كافة الابحاث التي تُنشر عن لقاحات كورونا.

وأوضح أن إجراءات اليوم التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مخُففة وتُعد بسمة أمل مع الانخفاض الملحوظ في إصابات كورونا، "الإجراءات متزامنة وهو مفتاح نجاح، حيث نأخذ القواعد والإجراءات من الظروف المحلية، الأعداد أصبحت نقل وهذا يجعلنا نتعايش مع الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعة من جديد".