الأطباء المتدربون بكوريا الجنوبية يبدأون إضرابا وسط عودة فيروس كورونا

بدأ الأطباء المتدربون العاملون في المستشفيات العامة بكوريا الجنوبية اليوم إضرابا، احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح وسط زيادة في عدد حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ذلك الإضراب سيكون الثالث من نوعه منذ أن قاطع العديد من الأطباء المرضى في يوم 7 أغسطس الجاري بعد إضراب ليوم واحد يوم الجمعة الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون عن أسفه من الإضراب، قائلا إنه "من المؤسف للغاية أن الأطباء الذين يجب عليهم حماية أرواح الناس في هذا الوضع الخطير بسبب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى، قد بدأوا الإضراب الجماعي"، مضيفا أن ما يريده الشعب هو الوحدة الوطنية في مكافحة فيروس كورونا، مطالبا الأطباء بوقف الإضراب ومواصلة خدماتهم الطبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس عن إصابة 324 شخص جديد بفيروس كورونا، منهم 315 حالة محلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16 ألفا و670 حالة.