أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر

على مدار الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرا بالحالة الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع انخفاض سعر الدولار ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، ليتخطى عيار 24 حاجز 1000 جنيه لأول مره في تاريخه، رغم وصوله إلى تلك الذروة، إلا أنه شهد في الساعات القليلة الماضية انخفاضا شديدا وملحوظا في الأسعار بالسوق المحلية.

يلجأ الكثيرون إلى شراء الذهب بمختلف أشكاله سواء كان أطقم مشكلة أو سبائك باعتباره الملاذ الآمن لهم، حفاظ على قيمة النقود، ولكن مع ارتفاع أسعاره في الأيام الماضية، انخفضت القوى الشرائية للذهب وتراجعت التجارة على المستوى العالمي.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري استقرارا مقارنة بأسعار مساء أمس، والتي جاءت كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 969 و974 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 848 و852 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 727 و730 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى مبلغ 6 آلاف و816 جنيها.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على برنامج مساء dmc، إن أسعار الذهب سترتفع مرة أخرى نتيجة عدم استقرار أسعار الذهب عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وسعر الدولار، ما يجعل العديد من الحكومات تلجأ إلى تجميد الأموال خاصتها في صورة ذهب.

وأضاف "واصف"، أن الذهب حتى تلك اللحظات يشهد تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض بمعدل كل 10 دقائق، وهي ظاهرة قلما تحدث حول العالم، حيث إن انخفاض سعر الذهب حاليا هو انخفاض مرحلي لجني أرباح كبار المستثمرين في ذلك المجال، موضحا أن سعر الذهب لن يهبط لمستويات أقل من تلك التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، وطالما ظلت الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب لم يتم علاجها فسيظل سعر الذهب في تذبذب مستمر.

رحلة أسعار الذهب خلال الشهر الماضي

بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي والملحوظ بقيمة كبيرة ما بين كل لحظة والأخرى، ليصل إلى ذروة الارتفاع بتخطي عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، ولكن بدأ منذ 4 أيام ماضي في الانخفاض التدريجي ليتقارب سعره مع الأسعار التي تسبق موجة الارتفاع، ليسجل صباح اليوم استقرار مقارنة بأسعار مساء أمس.

ونصح رئيس شعبة الذهب، المواطنين بالإقبال على شراء السبائك وليس المشغولات حيث أنها لا تفقد قيمتها بشكل كبير مع موجة الانخفاض، كما أنه نصحهم باختيار وقت التراجع للشراء، كونها التوقيت الصحيح لشراء المعدن الأصفر، للاستفادة ببيعه بعد أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى.