رئيس شعبة الذهب: عدم استقرار الأسعار بسبب كورونا

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك لوجود حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب عالميا نتيجة جائحة كورونا ولجوء عدد كبير من الحكومات والبنوك حول العالم لتجميد الأموال في صورة ذهب.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الذهب قد شهد حالة ارتفاع وانخفاض كل 10 دقائق في حيز ضيق، وهي ظاهرة قلما تحدث حول العالم، حيث إن انخفاض سعر الذهب حاليا هو انخفاض مرحلي لجني أرباح كبار المستثمرين في ذلك المجال، موضحا أن سعر الذهب لن يهبط لمستويات أقل من تلك التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، وطالما ظلت الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب لم يتم علاجها فسيظل سعر الذهب في تذبذب مستمر.

وأكد أن المقبلين على الزواج لا يهتمون بسعر الذهب، والأهالي باتت تتفق بين بعضهم البعض بشراء شبكة في حدود سعر معين ولم يعد بالجرام كما كان من قبل، ونصح المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء الذي تبناه عدد كبير من المواطنين قد تسبب للتجار في ضرر كبير لعدم وجود إقبال كثيف على المشغولات الذهبية، وحاليا باتت كلفة مصنعية الذهب ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وتابع: "أحنا سمعنا وعود أنه هيكون فيه تطعيم في شهر سبتمبر ومشوفناش شئ ملموس تم، ولا نستطيع الحكم على انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بدون تطعيم كافة الأشخاص حول العالم".