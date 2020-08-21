"التعليم" تنفي نيتها إعادة فتح باب التظلمات على الدور الأول للثانوية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة مرة أخرى بعد غلقها أمس.

كانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تناولت أنباء بشأن مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً.

وقالت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنه لن يتم مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة.

وأوضحت أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 يومًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، مُشيرةً إلى أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت منذ الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الحرص على مستقبل أبناءنا الطلاب.