عاجل.. "التعليم": الإعلان عن مصروفات المدارس الحكومية أول سبتمبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى اعتماد والإعلان عن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020 / 2021، ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وشددت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، على أن المنشور المتداول على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عبر "فيس بوك" مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وأوضحت أنه لم تعتمد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإنما سيجرى اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل.