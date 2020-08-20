بيان عاجل من "التعليم العالي" بشأن الجامعات الأهلية بعد قليل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور بيان وشيك من الوزارة يشرح الاستعدادات النهائية بشان إطلاق موقع تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة، التي ستبدأ في استقبال الطلاب بداية من العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إطلاق الموقع خلال فترة زمنية قدرها 3 ساعات.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ مصروفات الجامعات الأهلية أقل من مصروفات البرامج والكليات المماثلة لها بالجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن 25%، مؤكّدًا أنَّ الجامعات الأهلية لا تهدف للربح وأنه سيجري إتاحة قيمة المصروفات الدراسية للكليات والبرامج الجديدة بالجامعات الأهلية "العلمين والجلالة والملك سلمان وفروعها الثلاثة"، وقت فتح باب التقدم عبر الموقع الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، فتح باب القبول والتقدم للجامعات الأهلية الثلاث الملك سلمان والجلالة والعلمين، بدءا من 20 أغسطس الجاري، على أن يجرى الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في مجال من مجالات الدراسة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، وهي: "الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة".